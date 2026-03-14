Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Meydanı'na Yoğun İlgi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Herkes Güldüğü Zaman, Bir Başkadır Ramazan" temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Kültürpark'ta kurulan Ramazan Meydanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Meydanı yoğun ilgi görüyor. Eski ramazanların sıcak ve samimi atmosferini yansıtan meydanda her akşam çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında konserler, Karagöz gölge oyunu gösterileri ve kahoot yarışmaları gerçekleştiriliyor. Alanda kurulan yiyecek ve içecek stantları da ziyaretçilere farklı lezzetler sunuyor.

Meydanı ziyaret eden vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.