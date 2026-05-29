Bursa'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı
Bursa'da Sağanak Sel: Evler Su Bastı

29.05.2026 14:05
Keles'te etkili sağanak sel, bazı evleri su basarak hasara neden oldu. Can kaybı yok.

BURSA'nın Keles ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüşürken, bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir bölümü çöktü. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık 1 saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü. Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Selin yaşadığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağış düştüğü, ileriki günlerde ise yağış beklenmediği bildirildi.

Kaynak: DHA

