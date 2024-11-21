Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da etkili olan sağanak, caddelerde su birikintilerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

21.11.2024 20:16
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Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile İnegöl ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan alt geçit sağanak yağış sonrası suyla doldu. Yağışın ardından alt geçitte biriken su, araç geçişlerini zorlaştırırken, polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. ???????

Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda uçak da Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

Kaynak: AA

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