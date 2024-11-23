Bursa\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandığını doldurdu. Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde buluna Atlıçayır Bulvarı'nda sağanak yağışlar nedeniyle oluşan su birikintileri Belediye görevlilerin müdahalesi ile tahliye edildi.