Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Tutuklama

17.03.2026 14:20
Bursa'da sahte içki ticareti yapan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3600 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edilen 8 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 litre etil alkol, 136 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

