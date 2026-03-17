Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edilen 8 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 litre etil alkol, 136 alkol aroma kiti ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?