Bursa'da Sahte İçki Üretimi Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Sahte İçki Üretimi Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Bursa\'da Sahte İçki Üretimi Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, çok sayıda kaçak içki ve üretim malzemesi ele geçirildi.

23.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 37 şişe kaçak içki, 1999 litre etil alkol, 604 alkollü içki kiti, 180 sahte TAPDK bandrolü, 190 sahte yabancı marka bandrolü, 180 boş içki şişesi, 105 kullanılmış şişe kapağı, 486 şişe etiketi, 435 kapak kapüşonu ve 2 alkolmetre cihazı ele geçirdi.

Operasyonda, sahte içki üretip sattıkları öne sürülen şüpheliler U.K. ve N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Bursa, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Sahte İçki Üretimi Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Sahte İçki Üretimi Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement