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Bursa'da Sahte Kimlik Kartı Operasyonu

Bursa\'da Sahte Kimlik Kartı Operasyonu

Bursa'da 3 şüpheli sahte kimlik kartlarıyla tutuklandı, ele geçirilen malzemeler kaydedildi.

21.09.2024 03:24
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BURSA'da, yabancı uyruklu vatandaşlara yaşadıkları ülkelere ait kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenleyen 3 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin, işyeri ve adreslerinde bilgisayar, sahte kimlik kartları ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Danışmanlık ve Turizm Acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara, yaşadıkları ülkelerin kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde sahte olarak düzenlenip, kargo ile yurt dışına gönderildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kargoya verilmek üzere zarflara koyulmuş sahte 27 kartı kargo firmasına getirdiği tespit edilen A.K., A.K.E.A ve birlikte hareket ettikleri S.J. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işyeri ve adreslerinde yapılan aramalarda; 4 diz üstü bilgisayar, 10 gönderime hazır çeşitli ülkelere ait sahte kimlik belgesi, 3 adet bilgisayar kasası, 1 hard disk, 4 cep telefonu, kargo ambalaj malzemeleri, 10 Arapça yazılı mühür ıstampa baskı metaryeli, 1 tablet,1 para sayma makinesi, çok sayıda Arapça yazılı doküman, 14.524 Amerikan Doları, 2400 Euro ve 45 bin 154 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece A.K., A.K.E.A ve S.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Suç, Son Dakika

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