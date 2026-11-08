Bursa'da şasi numarası değiştirilen araç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.

Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.