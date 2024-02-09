Bursa\'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilogram Ham Madde Ele Geçirildi

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Bursa'da polis ekiplerince durdurulan araçta sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 2,5 kilogram ham madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durduran ekipler, bagajda içinde çok sayıda çiçek olan saksılar bulunduğunu gördü.

Saksıları ve araçtaki poşetleri inceleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Rona" ile yaptıkları aramada koltuğun arkasına gizlenmiş 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.

Şüphelinin, söz konusu çiçekleri arama sırasında uyuşturucunun kokusunu bastırmak için taşıdığı belirlendi.

Gözaltına alınan N.Ç, işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.