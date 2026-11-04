Bursa'da sevgilisini öldüren sanık pişman olduğunu söyledi, tutukluluğu sürdü - Son Dakika
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Bursa'da sevgilisini öldüren sanık pişman olduğunu söyledi, tutukluluğu sürdü

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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sevgilisini öldürmekten yargılanan tutuklu sanık pişman olduğunu belirterek sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Bursa'da sevgilisini tabancayla ateş ederek öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat Ilgar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Meryem Altaş'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Ilgar, Altaş ile gazinoda tanışıp sevgili olduklarını ve birkaç kez ayrılıp barıştıklarını anlattı.

Olay günü konuşmak için Altaş'ın evine gittiğini ve başka yerde görüşmek istediğini belirtmesi üzerine maktulün aracıyla hareket ettiklerini belirten sanık Ilgar, yolda Altaş'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Ilgar, bir benzin istasyonunda durduklarını ve tartıştıklarını dile getirerek, "Küfür ve hakarete devam etti, hiç susmadı. Kendimi tuttum. Ona zarar vermek aklımın ucundan geçmiyordu. Sonra bu olay yaşandı." dedi.

Pişman olduğunu ve acı çektiğini belirten Ilgar, "Benzinlikteyken 'Silahım var, polisi arayın, gerginim' dedim. Kendisi beni tuttu. Eğer gitseydim böyle bir olay yaşanmayacaktı." diye konuştu.

Ilgar, olayda kendisinin de polis tarafından vurulduğunu ifade ederek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Sümeyra Altaş ise sanığın olay günü ablasını ısrarla aradığını, bunun üzerine ablasının görüşmek üzere evden çıktığını anlattı.

Sonrasında ablasına ulaşamadığını, sanığı aradığında işlerinin bitmediğini söylediğini aktaran Altaş, sanığın olayı planlayarak gerçekleştirdiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olaya müdahale eden polis memurlarını da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde geçen mart ayında meydana gelen olayda, bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri Meryem Altaş (34) idaresindeki 16 KCJ 99 plakalı otomobili durdurmuştu.

Altaş, araçtaki Berat Ilgar'ın (30) üzerinde silah olduğu uyarısında bulunmuş, Ilgar daha sonra sürücüye ateş etmişti.

Silahını polislere doğrultan Ilgar, ekiplerce vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ilgar ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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