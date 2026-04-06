Bursa\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Güçlü Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Murat K. ile Ayhan T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.