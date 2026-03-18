Bursa'da Silahlı Kavga Sonrası Barış

18.03.2026 23:48
Bursa'da iki grup, iftar programında bir araya gelerek barıştı ve kavganın sona erdiğini açıkladı.

Bursa'da geçen yıl iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın tarafları, iftarda bir araya gelerek barıştı.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir kafede 1 Aralık'ta meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk, olayın tarafı olan Muş ve Vanlı ailelerle görüşme sağladı.

Aile büyükleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de araya girmesiyle taraflar barışmaya ikna oldu.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına kanaat önderleriyle Muş ve Vanlı aileler katıldı.

İftarın ardından iki taraftan seçilen temsilciler, kavganın son bulduğuna dair yemin etti ve el sıkışarak barıştı.

Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 ay önce meydana gelen silahlı kavganın ardından dernek olarak taraflarla görüştüklerini söyledi.

İki tarafın da kendilerine inandığını ve barış için bir araya gelmeyi kabul ettiğini belirten Öztürk, "Mübarek ayda ve önemli bir günde iki ailenin yakınlarını bir araya getirdik. Aradaki kardeşlik bağını güçlendirme adına her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İkinci bir bayram yaşadık." dedi.

Öztürk, "Bu tür sorunların bir daha olmaması adına elbirliğiyle adım atacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşlara değinen Öztürk, "Türkiye'de tüm halkların iktidara destek olması lazım. Yanı başımızdaki sıkıntının Türkiye'ye yansımaması adına barış sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz aynı coğrafyada yetişen insanlarız. Bizim ayrı gayrımız yok." diye konuştu.

Öztürk, her zaman birlik ve beraberlikten yana olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, aklıselim hareket ederek Orta Doğu'daki dik duruşunu sürdürüyor. İleride bu ateşin sönmesi için Türkiye öncülük yapacak. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle ülkemizi yönetenlerin yanında yer aldık, almaya da devam ediyoruz."

Bursa'da 1 Aralık 2025'te, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine ateş etmişti.

Kavgada yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Olayın ardından yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

