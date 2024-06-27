Bursa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi ve eniştesini silahla yaralayan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanık, duruşmada eşinin ve eniştesinin kendisine küfrettiğini ileri sürerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanığın avukatını da dinledikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

27.06.2024 16:59
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Bursa'da, ayrı yaşadığı eşi ile eniştesini silahla yaralayan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Erol G, olayda yaralanan İsmail E. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Erol G. savunmasında, eşi Büşra G. ile çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle tartıştıklarını, bu sırada hem eşinin hem de İsmail E'nin kendisine küfrettiklerini ileri sürdü.

Yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla yere doğru ateş ettiğini, eşinin peşinden koşmadığını iddia eden Erol G, "Ben o yöne doğru kaçtım. Orada kalabalık görünce karşı tarafa koştum. Ben onun peşine gitmedim sadece olay yerini terk ettim. Zaten o an pişman oldum, iş işten geçmişti." dedi.

Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Erol G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 2023 Haziran ayında Erol G, ayrı yaşadığı eşi Büşra G. ile çocuklarını görmek üzere buluşmuş, Erol G, çocukları ve eniştesi İsmail E. ile gelen Büşra G'nin bulunduğu otomobile bindikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı.

Eşi ve kendisine engel olmak isteyen İsmail E'yi silahla yaraladıktan sonra yakalanan Erol G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Bursa, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
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