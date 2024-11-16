Bursa\'da Sonbahar Şöleni

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Bursa sonbahar renklerine büründü

BURSA - Bursa'da kentin kalbinde yer alan Reşat Oyal Kültürparkı sonbaharda görsel şölen oluşturdu.

Sonbahar mevsimi ile birlikte kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapan Reşat Oyal Kültürparkı'nda sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki ağaçlar göz kamaştırdı. Kısa bir süreliğine şehir stresinden uzaklaşan vatandaşlar yeni şehrin kalbindeki parkta yürüyüş yaparak görsel şölenin tadını çıkardı. Eşsiz güzellikler havadan dron ile görüntülendi.