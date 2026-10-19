Bursa'da 'Su Damlalarının Peşinde' projesi 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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Bursa'da 'Su Damlalarının Peşinde' projesi 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor

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Bursa\'da \'Su Damlalarının Peşinde\' projesi 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Su Damlalarının Peşinde' projesiyle bu dönem yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Projenin yeni dönemdeki ilk eğitiminde yaklaşık 250 öğrenciye 'Su Kahramanı' unvanı verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu eğitimleri kapsamında bu eğitim öğretim döneminde yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Su Damlalarının Peşinde" projesiyle çocuklarda su tasarrufu bilincinin geliştirilmesi ve kuraklığa karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünce 2012'den bu yana sürdürülen proje kapsamında yeni eğitim öğretim döneminin ilk eğitimi, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlendi.

Eğitime katılan yaklaşık 250 öğrenciye "Su Kahramanı" ünvanı verildi. Programa BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ile BUSKİ Eğitim Şube Müdürü Aslı Çiğdem Özcan da katıldı.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeylerine uygun hazırlanan eğitimlerde, suyun canlılar ve dünya için önemi ile günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri görsel içeriklerle anlatılıyor.

Yaklaşık 40-45 dakika süren eğitimlerde "Suyun Hikayesi", "Su Döngüsü", "Su Tasarrufu", "Diş Fırçalamada Su Bilinci", "Tıraş Olmada Su Bilinci" ve "Bulaşık Yıkamada Su Bilinci" başlıkları ele alınıyor.

Projeyle çocukların erken yaşlardan itibaren suyu bilinçli kullanma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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