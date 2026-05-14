Bursa'da Su Faturalarına İndirim
Bursa'da Su Faturalarına İndirim

14.05.2026 22:30
BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifesi değişti, bazı fatura kalemleri kaldırıldı, indirim sağlandı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulunda, su tarifesinde vatandaşın faturasında indirim sağlayacak kademe değişikliğine gidildi, evsel katı atık toplama, bakım ve bertaraf bedelleri kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurulda gündem maddeleri görüşüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurulda, su tarifesi kademe değişikliğiyle evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleriyle ilgili önerge de görüşüldü.

Önergeler, verilen arada Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirildi. Aranın ardından önergeler, oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre, 0-12 metreküp olan birinci kademe 0-15 metreküpe, 13-20 metreküp olan ikinci kademe 16-20 metreküpe çıkartılırken 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe aynı kaldı. Ayrıca fatura kalemleri içinde yer alan bakım bedeli kaldırıldı.

Öte yandan 1 Ocak'ta su faturalarına dahil edilen ve BUSKİ tarafından tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleri de faturalardan çıkarıldı. Alınan kararlar, 1 Haziran itibarıyla yapılacak endeks okumalarında geçerli olacak.

"15 metreküp kullanan kişiye yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, 15 metreküpe kadar su kullanan kişi sayısının nüfusun 87'sine denk geldiğini açıkladı.

Bu oranın neredeyse Bursa'nın tamamına yakını olduğuna işaret eden Biba, "15 metreküp kullanan bir kişiye, yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan, daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartılı şekilde su kullananlar, 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı. Her 1 lira indirimin 1,5 milyon abonesi olan kuruma 1,5 milyon lira maliyeti vardır. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu, meclisin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Su faturalarıyla ilgili her gün yüzlerce telefon aldığını kaydeden Biba, vatandaşların bu konuda serzenişlerini haklı bulduğunu belirtti.

Biba, vatandaşların su tasarrufu konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine işaret ederek, "Su, yalnızca günlük yaşamımızın bir parçası değildir, aynı zamanda geleceğimizin en stratejik ve en hayati kaynağıdır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişiklikleri, kuraklık ve artan nüfus suyun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere güçlü şekilde göstermektedir. Artık suyu sınırsız bir kaynak gibi görme dönemi sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

"Barajlarımız yüzde 100 seviyesinde dolmuş vaziyettedir"

Tasarruf edilen her damla suyun, geleceğe bırakılmış en değerli miras olduğunu vurgulayan Biba, bundan sonra Bursa'da suyla ilgili ayrı bir politika izlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün barajlarımız yüzde 100 seviyesinde dolmuş vaziyettedir. Cenabıallah'a hamdolsun. Ancak bu sınırsız bir kaynak değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesinin gayretiyle oluşturulan düzenleme haricinde vatandaşlarımızın da tasarruf konusunu dikkate alması gerekir. Yaptığımız düzenleme vatandaşımızın cebine yansıyacak. Bir nebze rahatlatacak. Düzenleme, BUSKİ'nin sürdürülebilirliğini de dikkate alan bir düzenlemedir."

Genel Kurula, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

