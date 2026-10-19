Bursa'da su tasarrufu eğitimleriyle 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika
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Bursa'da su tasarrufu eğitimleriyle 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor

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Bursa\'da su tasarrufu eğitimleriyle 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu eğitimlerini sürdürüyor. "Su Damlalarının Peşinde" projesiyle yeni eğitim öğretim döneminde Bursa genelinde yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik su tasarrufu eğitimlerini sürdürüyor. "Su Damlalarının Peşinde" projesi ile yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Su Damlalarının Peşinde" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılından bu yana sürdürülen eğitimlerle, suyun tüm canlılar ve dünya için taşıdığı öneme dikkat çekilirken, kuraklık konusunda farkındalık oluşturuluyor.

İLK EĞİTİME 250 "SU KAHRAMANI" KATILDI

Projenin yeni eğitim öğretim dönemindeki açılışı, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Su bilinci eğitimine katılan yaklaşık 250 öğrenci, "Su Kahramanı" ünvanını aldı. Programa, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ile BUSKİ Eğitim Şube Müdürü Aslı Çiğdem Özcan da katıldı.

HEDEF: SU BİLİNCİNİ ARTIRMAK

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan eğitimlerde, suyun önemi ve günlük yaşamda tasarruf yöntemleri görsel içeriklerle anlatılıyor. Yaklaşık 40-45 dakika süren eğitimlerle çocukların erken yaşlardan itibaren suyu bilinçli kullanma alışkanlığı kazanması amaçlanıyor.

50 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK

Eğitim programında "Suyun Hikayesi", "Su Döngüsü", "Su Tasarrufu", "Diş Fırçalamada Su Bilinci", "Tıraş Olmada Su Bilinci" ve "Bulaşık Yıkamada Su Bilinci" başlıkları ele alınıyor. "Su Damlalarının Peşinde" projesi kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde Bursa genelinde yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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