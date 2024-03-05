Bursa\'da Süt Sağım Makinesinde Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Hisaraltı Mahallesi'nde Özge Eratan (18) inekleri sağmak için ahıra girdi.
Elektrik ile çalışan sağım makinesini açan Eratan, akım yüklü elektrik kablosunda meydana gelen kaçak sonucu akıma kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Eratan'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personeli, Özge Eratan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
Yalova-Bursa kara yolunda, mıcır yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda trafik aksadı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı ve bir otobüs de tıra çarparak durabildi. Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle kara yolunda bir süre trafiğe kapanma yaşandı, ancak tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.
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