BURSA'da kimliği belirsiz kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak iş yerinin camını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kemliği henüz belirlenemeyen kişi, yol üzerinde bulunan tabelayı alarak kapalı olan iş yerinin camına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Tabela ile İş Yerinin Camını Kıran Şahıs Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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