Bursa\'da taksicilere yönelik saldırıya karşı konvoy düzenlendi

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Bursa'da bir araya gelen taksiciler, Mudanya ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanan ve gasbedilen mesleklaşları için konvoy düzenledi.

Uluyol Caddesi'nde toplanan çok sayıda taksici, meslektaşlarının uğradığı saldırıyı protesto etti.

Taksiciler, araçlarıyla korna çalarak Kent Meydanı, Fevzi Çakmak, Atatürk ve İnönü caddelerini geçerek kent merkezinde tur attı.

Taksicilerin eylemine yoldaki diğer araç sürücüleri de kornaya basarak destek verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, saldırıya uğrayan arkadaşlarına destek vermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son dönemde Türkiye'nin bazı kentlerinde taksicilere yönelik bu tarz olaylar yaşandığını belirten Çakır, "Araçlarımıza inşallah kamera takma olayını netleştirdikten sonra güvenliğimiz daha güzel olacak. Devletin bir yasa değişikliği yapması şart." dedi.

Çakır, taksicilerin güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Hastanede bugün yaralı olarak yatan arkadaşımıza Allah acil şifalar versin. En yakın zamanda da inşallah suçlu yakalanacak, gerekli cezayı alması için de elimizden gelen her teması yapacağız. İnşallah bu son olacak." ifadelerini kullandı.

Taksicilerden Sadri Kartepe de 22 yıldır şoförlük yaptığını dile getirerek, "Yoğun bakımda canıyla mücadele eden kardeşimiz için bir araya geldik. Yaşanan bu hain saldırı ne ilktir ne de son olacaktır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde birçok örneği olan, taksici ve vatandaşı önemseyen, kaliteli hizmet vermemizi sağlayacak, bu iş için üretilmiş güvenlik kabini olan araçların üretilmesi veya ithal edilmesi için yetkili mercilerle görüşüp gerekli girişimlerin yapılması elzemdir, acildir, zaruridir." diye konuştu.

Bursa'da 16 T 4225 plakalı aracıyla taksicilik yapan Yunus Emre Yüksel, dün akşam Eskişehir'den Mudanya'ya getirdiği yolcu tarafından Çepni Mahallesi yakınında bıçakla gasbedilmişti. Ailesi ve meslektaşlarının ihbarı üzerine terk edilen taksinin uzağında yaralı bulunan Yüksel hastaneye kaldırılmış, saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.