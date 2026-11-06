Bursa\'da tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçan sürücü telefonla görüntülendi

Bursa'da tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçan sürücü telefonla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 Kasım akşamı trafikte nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşayan iki otomobil sürücüsünden biri, diğerinin aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaçış anları, mağdur sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
BURSA'da bir sürücü, otomobiliyle trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı. O anlar, mağdur sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 4 Kasım'da akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafikte bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücünün aracına çarpıp kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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