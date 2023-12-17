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BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı.

17.12.2023 - 01:29,
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Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.

BURSA\'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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