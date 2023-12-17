BURSA\'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Hayat kadınları okul önlerini mesken tuttu! Hedeflerinde çocuğunu almaya gelen babalar var

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan Yerlikaya Meclis kürsüsünden rakam verdi

Baba-oğul sokak ortasında vuruldu! O anlar kamerada

Hamas, İsrail\'in öldürdüğü esirlerin görüntülerini paylaşıp iki kelimelik mesaj yolladı

Bülent Ersoy, cinsel ilişki süresinden dert yandı: Hiç uğraşamam, tokadı basarım

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.