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Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.
Son Dakika › Güncel › BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika