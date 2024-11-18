Bursa\'da Terminalde Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

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BURSA'da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde büfe işleten Metin B. (55), bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami T. (37) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi. Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami T., olaya müdahale etti. Selami T. ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selami T., bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.