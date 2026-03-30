Bursa'da Toprak Kayması: Kadın Kurtarıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Toprak Kayması: Kadın Kurtarıldı

30.03.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan 59 yaşındaki kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi 1. Çeyiz Sokak'ta, aşırı yağışın ardından kayan toprak ve kaya parçaları, Ayşe Yukuş'un (59) yaşadığı 3 katlı binanın girişini kapattı.

Evinden çıkamayan Yukuş, durumu yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yukuş, AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmanın ardından evinden çıkarıldı.

Ayşe Yukuş, AA muhabirine, evden çıkmak istediğinde kapıyı açamadığını anlattı.

Sonrasında oğluna haber verdiğini ve ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarıldığını belirten Yukuş, "Şimdi giremem de ben buraya artık. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Toprak devamlı kayıyor. Kapıdan giremiyorum, başka kapım yok. Eve geçecek başka kapım yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kurtarma, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 15:50:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.