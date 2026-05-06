Bursa\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Sanayi Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. U.T. idaresindeki 16 TBE 53 plakalı otomobil seyir halindeyken, Y.S. yönetimindeki 16 BDJ 544 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle U.T.'nin kullandığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
