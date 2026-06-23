Bursa'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
23.06.2026 13:25
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Bursa'da makas atan sürücünün çarptığı motosikletteki Yasmin Casim hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

BURSA'da, trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki yabancı uyruklu Yasmin Casim (18), hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü Aykut Yanar ise ağır yaralandı. Şüpheli sürücü gözaltına alındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Abdülkadir Bozkurt, yönetimindeki 16 BJH 451 plakalı otomobille, trafikte diğer araçların arasında makas atıp ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, Aykut Yanar idaresindeki 16 AUC 298 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üzerindekiler yola savruldu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklenirken, yolcu konumundaki Suriyeli Yasmin Casim ise otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı motosiklet sürücüsü ile Casim, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aykut Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Casim ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasmin Casim'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü Abdülkadir Bozkurt'un yakalanması için polis ekipleri çalışma yaptı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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