Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.01.2025 00:29  Güncelleme: 00:35
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BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, Hicran ve Emin sokağının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muharrem A. (37) yönetimindeki 34 KHR 82 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Kadir A. (20) yönetimindeki 16 BIP 467 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kadir A.'nın kullandığı otomobil, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü ile 34 KHR 82 plakalı otomobilde bulunan yolcu Kübra A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kadir A. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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