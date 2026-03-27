Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
27.03.2026 14:11
Bursa'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

BURSA'da bir araçta yapılan aramada, teybin arkasına, torpidonun kasasına ve tavan döşemesinin altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir araç ile ikamette arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, zula olarak tabir edilen aracın muhtelif yerlerine ıslak mendil içinde gizlenmiş 9 fişek halinde 25 gram sentetik kannabinoid, 5 fişek şeffaf poşete sarılı 9 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet içinde metamfetamin kalıntısı olan şeffaf kilitli poşet, 1 kapsül sentetik hap, 2 fişek halinde 5 gram metamfetamin ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 44 bin 200 TL ele geçirildi. Aracın teybinin arkasına, torpidonun kasasına ve tavan döşemesine zulalanan uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar kameraya da yansıdı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 14:50:44.
