Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.