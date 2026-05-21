Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
