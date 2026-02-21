Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.
İkamette yapılan aramada 3 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.7 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?