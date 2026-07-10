Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği 3 şüpheliyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir, 2 iklimlendirme sistemi, 255 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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