Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
10.07.2026 18:04
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Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği 3 şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir, 2 iklimlendirme sistemi, 255 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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