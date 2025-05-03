Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama

Bursa'da polis ekiplerince dron ve uyuşturucu arama köpeği destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 Nisan'daki operasyonlarda, çeşitli adreslerde yakalanan 41 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sanıklardan 34'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi serbest kaldı.

Olay

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerine 30 Nisan'da, 4 özel harekat ve 4 çevik kuvvet ekibi, 4 dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı ve 100 ekip halinde 600 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda 3,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,7 kilogram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli malzemeler, 30 bin sentetik hap, 2,3 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik ecza hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ve 180 bin lira ele geçirilmiş, operasyon kapsamında, şüphelilere ait bir iş yerinde özel ışıklandırılmış gizli alanda düzeneklerle Hint keneviri yetiştirildiği, bir tırda yapılan aramalarda ise aracın gizli bölmelerine çok miktarda uyuşturucu saklandığı tespit edilmişti.