Bursa'nın Harmancık ilçesinde düzenlenen 13. Balkan Bus Meeting etkinliğinde vosvos tutkunları buluştu.
Harmancık Belediyesi Kamp ve Karavan Alanı'ndaki etkinliğe yurt içi ve yurt dışından vosvos sahipleri katıldı.
Yaklaşık 200 araç ve 500'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da katıldı.
Arıkan, yerli ve yabancı katılımcılarla görüşerek, onlarla sohbet etti.
Balkan müziklerinin seslendirildiği etkinlikte konser ve farklı programlar da gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Vosvos Tutkunları Buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?