Bursa'da Yaban Kedisi Fotokapanla Görüntülendi

Bursa'da bir yaban kedisi fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan bir yaban kedisini görüntüledi.
Kayıtlarda gezintiye çıkan yaban kedisinin, kameranın görüş alanındaki doğal hareketleri görülüyor.
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