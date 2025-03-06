Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.
Güneybudaklar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, evde tek başına yaşadığı öğrenilen bedensel engelli Şehriye Tekin'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yangın: Bedensel Engelli Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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