Bursa'da Yangın: Hatice Güneş Ağır Yaralı

BURSA'da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve vücudunda ağır derecede yanıklar olan Hatice Güneş'in kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 1'inci katında, dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı. Pencereden yardım isteyen Güneş'in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bina da duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş'i alevler arasından çekip aldı. Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yanık ünitesinde tedaviye alınan Hatice Güneş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.