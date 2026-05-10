Gökan Zeybek: CHP'li Belediyelerin Kreşlerinden Yaklaşık 100 Bin Çocuk Yararlanıyor

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin tarafından Bursa'ya kazandıracağı Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin açtığı kreş sayısının 803'e ulaştığını, bu hizmetlerden yaklaşık 100 bin çocuğun faydalandığını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde Bursa'ya kazandırılacak Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temeli törenle atıldı.

Törene CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gökan Zeybek, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen kreş sayısının 803'e ulaştığını, bu hizmetlerden ise yaklaşık 100 bin çocuğun doğrudan faydalandığını ifade etti.

Çocukların güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Zeybek, sosyal belediyecilik uygulamalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Açıklamasında bazı düzenlemelerle kreş ve gündüz bakımevlerinin önüne engeller çıkarılmasına da tepki gösteren Zeybek, "Kapatmanın yollarını aramak yerine elinizi taşın altına koyun. Bugün 2,5 milyon çocuk hala bu hizmetlerden yararlanamıyor" ifadelerini kullandı.