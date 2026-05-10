Gökan Zeybek: CHP'li Belediyelerin Kreşlerinden Yaklaşık 100 Bin Çocuk Yararlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökan Zeybek: CHP'li Belediyelerin Kreşlerinden Yaklaşık 100 Bin Çocuk Yararlanıyor

10.05.2026 02:20  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temelini attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin açtığı kreş sayısının 803'e ulaştığını ve yaklaşık 100 bin çocuğun bu hizmetlerden faydalandığını belirtti.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin tarafından Bursa'ya kazandıracağı Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin açtığı kreş sayısının 803'e ulaştığını, bu hizmetlerden yaklaşık 100 bin çocuğun faydalandığını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde Bursa'ya kazandırılacak Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temeli törenle atıldı.

Törene CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN AÇTIĞI KREŞ SAYISI 803'E ULAŞTI

Gökan Zeybek, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen kreş sayısının 803'e ulaştığını, bu hizmetlerden ise yaklaşık 100 bin çocuğun doğrudan faydalandığını ifade etti.

Çocukların güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Zeybek, sosyal belediyecilik uygulamalarının artarak devam edeceğini söyledi.

Açıklamasında bazı düzenlemelerle kreş ve gündüz bakımevlerinin önüne engeller çıkarılmasına da tepki gösteren Zeybek, "Kapatmanın yollarını aramak yerine elinizi taşın altına koyun. Bugün 2,5 milyon çocuk hala bu hizmetlerden yararlanamıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: CHP'li Belediyelerin Kreşlerinden Yaklaşık 100 Bin Çocuk Yararlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:00:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gökan Zeybek: CHP'li Belediyelerin Kreşlerinden Yaklaşık 100 Bin Çocuk Yararlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.