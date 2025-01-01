Bursa\'da Yeni Yıl Kutlaması: Balkondan Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

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BURSA'da evinin balkonundan tabancayla havaya ateş açarak yeni yıla giren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekiplerinin sürücülere yönelik denetleme yaptığı sırada Yaşar S. (42), bulunduğu apartmanın 2'inci katındaki balkonuna çıkarak, yeni yılı havaya ateş ederek kutladı. 8 el ateş eden Yaşar S., bölgede görevli polis ekipleri tarafından olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar S., ekip otosuna bindirilirken, olay anını görüntüleyen basın mensubuna "Bu niye çekiyor?" diyerek tepki gösterdi. Yaşar S., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.