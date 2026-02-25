Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm Hamlesi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli ve özgün imkanlarla geliştirdiği "WebCBS" platformu ile belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattı.

Teknolojik bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerli yazılım WebCBS'yi devreye alarak belediyecilik hizmetlerinde dijital dönüşüm hamlesini hayata geçirdi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen WebCBS, herhangi bir dış yazılıma veya lisans ücretine ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Kenti de geleceğe taşıyacak yeni sistemle, hem belediye bütçesine katkı sağlanıyor hem de teknolojik bağımsızlığın kapıları aralanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, yeni sistem belediye personeline anlatıldı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Alper Yazıcı, platformun teknik altyapısı, sunduğu analiz ve raporlama kabiliyetleri ile verilerin güvenli bir şekilde nasıl analiz edileceğini aktardı.

WebCBS sistemi nedir

WebCBS, belediye personelinin internet tarayıcıları üzerinden şehre ilişkin en güncel verilere saniyeler içinde ulaşmasını sağlıyor. Sistem, su yönetiminden imar planlarına, enerji hatlarından mülkiyet bilgilerine kadar devasa bir veri havuzunu tek bir merkezde birleştiriyor. Bu sayede birimler arası koordinasyon kopukluğu tarihe karışırken, iş süreçlerinde maksimum verimlilik hedefleniyor.

Veri odaklı yönetim anlayışını pekiştiriyor

Kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkati çeken platformda, personel kendilerine özel tanımlanan şifrelerle sisteme giriş yapabiliyor. Kurumsal verilerin güvenli bir şekilde analiz edilmesine ve sorgulanmasına imkan tanıyan WebCBS, Bursa'nın şeffaf ve veri odaklı yönetim anlayışını pekiştiriyor. Modern ve dijital altyapı sayesinde, Bursa'nın geleceği artık daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale geliyor.