Bursa\'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.
Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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