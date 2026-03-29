Bursa\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AFB 904 plakalı otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören 16 JT 615 plakalı otomobil sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen 16 BTP 898 plakalı kamyonet, duramayarak 2 otomobile çarpıp refüje çıktı. Kazada 3 aracın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.