Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

29.03.2026 07:39
Osmangazi'de 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AFB 904 plakalı otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören 16 JT 615 plakalı otomobil sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen 16 BTP 898 plakalı kamyonet, duramayarak 2 otomobile çarpıp refüje çıktı. Kazada 3 aracın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
06:44
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
06:25
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi
01:22
Kıyamet alameti gibi, Avustralya’da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
