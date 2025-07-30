Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

30.07.2025 09:21
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Orhaneli ve Harmancık'ta 26 Temmuz'da başlayan orman yangını için ekipler müdahaleye devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'daki Orman Yangını 5. Gününde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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