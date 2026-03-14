Bursa\'dan Erzurum\'a 250 Atkı ve Bere

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hayırsever Eda Tosun, 250 atkı ve bereyi Erzurum'daki çocuklara hediye etti.

Bursa'da hayırsever tarafından örülen 250 atkı ve bere, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildi.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleriyle iletişime geçen Eda Tosun, ramazanda çocuklara yardım etmek istedi.

Tosun, Bursa'da farklı renklerde ördüğü 250 atkı ve bereyi gönüllüler aracılığıyla Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki öğrencilere ulaştırdı.

Gönüllülerce çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği okulda çocuklar, renkli hediyelerini alarak katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, AA muhabirine, Erzurumlu Eda Tosun'un 250 atkı ve bereyi bağ kurmak istediği için kendilerine gönderdiğini belirterek, "Biz de bu okulumuzu seçtik. Gece gündüz el emeği güzel atkıları hazırlayıp gönderen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Burada gönüllülerimize de şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Çiçek, bu yıl şube olarak en az bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:28:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.