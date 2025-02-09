Bursa, EMITT 2025'te 15 Ülkeden 35 Tur Operatörünü Ağırladı - Son Dakika
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Bursa, EMITT 2025'te 15 Ülkeden 35 Tur Operatörünü Ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2025 kapsamında 15 ülkeden 35 tur operatörünü Bursa'da ağırlayarak şehrin turizm potansiyelini tanıttı. Başkan Mustafa Bozbey, turizmin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

09.02.2025 12:48  Güncelleme: 13:20
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2025 kapsamında 15 ülkeden 35 tur operatörünü Bursa'da ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şehrimizi dünya turizminde hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'daki 28. EMITT Fuarı'nda 40'a yakın kadın derneği ve kooperatifin katılımıyla Bursa'yı tanıtan Büyükşehir Belediyesi, 15 ülkenin 33 turizm acentesinden 35 sektör temsilcisini kentte ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, taraflar birebir görüşmeler yaparak yapılacak işbirliklerini konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de beraberindeki Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Mustafa Bozbey, turizm profesyonelleriyle bir araya gelerek kentin eşsiz tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini paylaştıklarını dile getirdi.

Şehirdeki turizm paydaşlarının uluslararası temsilcilerle doğrudan iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını anlatan Başkan Bozbey, "Ayrıca konuk heyet, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tanıtım gezisiyle Bursa'nın doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde deneyimleyecek. Bursa turizminin geleceğine katkı sağlayacak bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şehrimizi dünya turizminde hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa, EMITT 2025'te 15 Ülkeden 35 Tur Operatörünü Ağırladı - Son Dakika

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