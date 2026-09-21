Bursa Gemlik\'te T.D.\'yi tabancayla yaralayan İ.K. silahıyla yakalandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı T.D.'yi tabancayla kolundan ve bacağından vurarak yaralayan İ.K., taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K. ile T.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., belinden çıkardığı tabancayla T.D.'ye ateş açtı. Mermilerin koluna ve bacağına isabet ettiği T.D. kanlar içinde kalırken, şüpheli İ.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden taksiyle uzaklaşmaya çalışan şüpheli İ.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan İ.K., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.