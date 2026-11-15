Bursa İnegöl\'de ev yangını bitişik evlere sıçradı, itfaiye müdahalesi sürüyor

Bursa İnegöl'de ev yangını bitişik evlere sıçradı, itfaiye müdahalesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallede çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlere de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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