Bursa İnegöl\'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Selami A'nın kullandığı 16 M 06145 plakalı halk otobüsü ile Muhammed Ö. idaresindeki 16 ACY 695 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Ömer D, Remzi A, Khalida Z, Hazen Hicran Y. ile otomobildeki Ali Rıza A. ve Buse D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.