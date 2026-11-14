Bursa İnegöl\'de kuvvetli rüzgarın söktüğü çatı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı

Bursa İnegöl'de kuvvetli rüzgarın söktüğü çatı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'ndeki iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evin çatısını bulunduğu yerden kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar???????, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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