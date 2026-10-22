Bursa İnegöl\'de şüpheli, mağazadan 40 bin liralık telefonu çalıp kaçtı

Bursa İnegöl'de şüpheli, mağazadan 40 bin liralık telefonu çalıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün öğle saatlerinde bir cep telefonu mağazasına gazozuyla giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık telefonu alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mağazaya elindeki gazozu içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?