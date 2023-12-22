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Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok sefer iptal edildi.

Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi
22.12.2023 - 14:30,
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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA
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